Экспорт без вагонов

11:46, 28 октября 2026, ПАИ

Когда мы говорим об экспорте, воображение по привычке рисует порты, железнодорожные составы и контейнеры с товарами. Но современная экономика всё чаще продаёт то, что невозможно погрузить в вагон: знания, технологии, образование, медицинскую помощь и впечатления от путешествий. Именно поэтому обсуждение экспорта услуг на заседании комиссии Госсовета РФ по нацпоекту «Международная кооперация и экспорт» имеет принципиальное значение. Речь идёт не просто о дополнительной статье внешней торговли, а о возможности превратить профессиональные компетенции российских специалистов в один из источников экономического роста.

У такого экспорта есть важное преимущество: ему зачастую не требуются дорогостоящая физическая инфраструктура и сложная логистика. Программист может работать с зарубежным заказчиком дистанционно, университет – принимать иностранных студентов, клиника – оказывать помощь пациентам из других стран. При этом доход получает не только конкретная компания: внутри страны формируется спрос на квалифицированные кадры, развиваются технологии и сохраняется интеллектуальный потенциал.

Особенно наглядно перспективы заметны в туризме. По итогам 2025 года объём экспорта услуг, связанных с поездками, увеличился на 17%, а в первом полугодии 2026 года – ещё на 11%. Однако иностранного туриста мало заинтересовать красивым маршрутом. Ему необходимо без лишних сложностей приехать в Россию, оплатить гостиницу и покупки, добраться до нужного региона и получить сервис, понятный с учётом языка и культурных особенностей.

Это важно и для регионов, обладающих богатым историческим и культурным наследием. У них уже есть основа для создания востребованного туристического продукта, но одного перечня достопримечательностей недостаточно. Нужны удобные маршруты, современная инфраструктура, продвижение на конкретных зарубежных рынках и понимание того, что именно хочет увидеть иностранный гость.

Не менее перспективен медицинский туризм. Российские клиники располагают компетенциями в онкологии, кардиологии, травматологии, нейрохирургии, офтальмологии и других сложных направлениях. Но иностранному пациенту нужен не медицинский квест, а прозрачный путь: выбор учреждения, дистанционная консультация, оформление въезда, лечение, оплата и последующее наблюдение. Только в этом случае профессиональные возможности врачей становятся полноценным экспортным предложением.

Отдельного внимания требует экспорт программного обеспечения и IТ-услуг. Российские разработчики способны предлагать конкурентоспособные продукты, однако сталкиваются с санкционными ограничениями, дефицитом финансирования, сложностями локализации и продвижения. На заседании прозвучало предложение расширить показатели национального проекта «Международная кооперация и экспорт», чтобы компании, экспортирующие IТ-услуги, также могли пользоваться предусмотренными государством механизмами поддержки.

Такое решение выглядит логичным. Если нацпроект должен стимулировать несырьевой экспорт, то в нём необходимо учитывать не только товары, но и интеллектуальные продукты. Программное обеспечение, консалтинг, образование, медицина и туризм создают высокую добавленную стоимость, формируют рабочие места и укрепляют репутацию страны не меньше, чем поставки материальной продукции.

Сегодня госсистема поддержки экспорта во многом настроена на понятные и легко измеряемые товарные потоки. Экспорт услуг устроен сложнее: его результаты труднее посчитать, а барьеры часто находятся сразу в нескольких сферах – от визового режима и международных расчётов до страхования, кредитования и маркетинга. Поэтому предложение провести ревизию действующих мер поддержки и отнести экспорт компьютерных услуг к приоритетным направлениям вполне своевременно.

Россия уже умеет экспортировать ресурсы и продукцию промышленности. Теперь важно научиться системно экспортировать компетенции. Для этого не всегда нужны новые терминалы и километры железных дорог. Иногда достаточно убрать административные препятствия, помочь компании выйти на зарубежный рынок и признать очевидное: в XXI веке одним из самых ценных экспортных товаров становится человеческий интеллект.