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Общество

Раскопки на старом рынке в Пскове приблизились к древнерусскому могильнику

Археологи продолжают исследования на территории старого рынка в Пскове. На участках А и Б раскопки дошли до основания десятого пласта: специалисты прошли через несколько уровней деревянной застройки и добрались до нижних ярусов. Об этом ПАИ сообщили в Археологическом центре Псковской области.

  • Раскопки на старом рынке в Пскове
    Фото: Археологический центр Псковской области
  • Раскопки на старом рынке в Пскове
    Фото: Археологический центр Псковской области
  • Раскопки на старом рынке в Пскове
    Фото: Археологический центр Псковской области
  • Раскопки на старом рынке в Пскове
    Фото: Археологический центр Псковской области
  • Раскопки на старом рынке в Пскове
    Фото: Археологический центр Псковской области
  • Раскопки на старом рынке в Пскове
    Фото: Археологический центр Псковской области
  • Раскопки на старом рынке в Пскове
    Фото: Археологический центр Псковской области

Деревянные конструкции сохранились плохо: в основном они дошли до наших дней в виде тлена или обгоревших фрагментов. На участке В археологи полностью раскрыли стену 1309 года с мощным валунным основанием и часть рва. Работы здесь завершены.

В ближайшие дни участки А и Б законсервируют до весны. После возобновления исследований археологам предстоит изучить самые ранние культурные отложения XII–XIII веков, а также часть древнерусского могильника Пскова.

Ранее на этом раскопе археологи обнаружили рыбацкие грузила, изразец с изображением двух противостоящих львов, носик зеленополивного водолея – керамического сосуда, типичного для XVII–XVIII веков, и «Троицкую» печать, а самой первой находкой стала «турецкая» курительная трубка.

Археологические раскопки на месте бывшего Белорусского (старого) рынка в центре Пскова ведутся с середины августа 2026 года. Исследования проводятся перед строительством фермерского рынка «Палкинские ряды». Это обязательное условие реализации инвестиционного проекта. Общая площадь раскопок составляет более 300 квадратных метров.

На месте бывшего рынка построят крытый павильон с продуктовыми рядами, фудкортом, летней террасой и площадками для мастер-классов, здесь же появится детская игровая зона. Общая стоимость проекта оценивается в 245 миллионов рублей. Он должен быть готов к 2029 году.

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