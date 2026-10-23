Банк России второй раз подряд оставил ключевую ставку на уровне 14%

13:44, 23 октября 2026, ПАИ

Совет директоров Банка России 23 октября принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14 % годовых, сообщили ПАИ в пресс-службе регулятора.

Такое решение Банк России принял второй раз подряд. До этого последние десять заседаний ставку снижали: в июне, июле, сентябре, октябре и декабре 2025 года, а также в феврале, марте, апреле, июне и июле 2026 года.

Ключевая ставка – минимальная процентная ставка, по которой Банк России предоставляет кредиты на неделю коммерческим банкам, а также по которой он принимает средства на депозиты.