Создатели MAX заработали 700 млн рублей за четыре месяца

16:16, 28 октября 2026, ПАИ

Выручка российского мессенджера MAX с июля по октябрь 2026 года превысила 700 млн рублей. Об этом сообщили в холдинге VK, которому принадлежит сервис, пишет «Коммерсантъ».

В компании не раскрыли выручку MAX за девять месяцев, но отметили, что в мессенджере начали развивать инструменты монетизации. В частности, запущены сервисы для бизнес-клиентов и расширяются рекламные возможности.

По оценке VK на основе данных Mediascope, дневная аудитория MAX достигла 90 млн пользователей. Для сравнения, в отчётности компании за аналогичный период прошлого года среднесуточный охват мессенджера превышал 22,1 млн человек.

Выручка VK за девять месяцев 2026 года выросла на 15 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 128 млрд рублей. В третьем квартале показатель увеличился на 21 %, до 47 млрд рублей.

Закон о создании в России многофункционального сервиса обмена информацией президент Владимир Путин подписал в 2025 году. Минцифры сообщало, что национальный сервис будут развивать на базе MAX. Бета-версия мессенджера вышла в конце марта 2025 года.

С 1 сентября 2025 года MAX включили в перечень приложений, обязательных для предустановки на все продаваемые в России гаджеты.