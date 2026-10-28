Редкого серого гуся заметили в Изборске

16:00, 28 октября 2026, ПАИ

На берегу Городищенского озера в Изборске заметили серого гуся – редкую птицу, занесённую в Красную книгу России. Пернатый гость спокойно прогуливался неподалёку от лебедей-шипунов и щипал траву, рассказали в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Серый гусь – крупная перелётная птица семейства утиных, предок большинства пород домашних гусей. У него массивное тело, толстая шея, крупный клюв розоватого или оранжевого оттенка и серовато-бурое оперение с более светлыми участками на голове и груди.

Обитает преимущественно у пресных водоёмов, на болотах, заливных лугах и берегах рек. Питается травой, водными растениями, семенами и зерном.

Серые гуси обычно держатся стаями, а во время сезонных перелётов преодолевают значительные расстояния. Осенью они отправляются на зимовку в более тёплые края, а весной возвращаются к местам гнездования.

Когда-то этот вид был одним из самых многочисленных и широко распространённых среди гусей.

Возможно, изборская птица отбилась от стаи и остановилась на озере, чтобы отдохнуть перед дальнейшим перелётом на юг.