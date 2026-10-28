«МегаФон» открыл лабораторию сетевых технологий в одном из крупнейших технических вузов страны

17:09, 28 октября 2026, ПАИ

«МегаФон» открыл собственную высокотехнологичную лабораторию на кафедре систем и сетей связи Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ). На площадке студенты смогут проектировать, настраивать и тестировать сети связи. Практическая подготовка позволит выпускникам претендовать на ключевые инженерные позиции в телекоммуникационной отрасли сразу по окончании вуза, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

В лаборатории будут готовить инженеров нового поколения, способных проектировать, администрировать и защищать критическую информационную инфраструктуру страны. Развёрнутый аппаратно-программный комплекс позволяет воспроизводить архитектуру корпоративных и операторских сетей и проверять их работу под разными настройками.

В лаборатории будущие инженеры смогут моделировать аварии на линиях связи, настраивать переключение на резервные оптические маршруты и проверять, как сеть сохраняет работоспособность в случае сбоев. Контролировать состояние оборудования и соединений локальных сетей они будут с помощью отечественных систем управления. Ещё одно направление подготовки – администрирование и защита сетей. Студенты научатся развёртывать и масштабировать телекоммуникационные сети, управлять правами доступа и сетевыми сервисами. Они смогут настраивать маршруты передачи данных, разделять сеть на виртуальные сегменты, ограничивать доступ к ресурсам и задавать приоритеты чувствительным к задержкам сервисам.

«ПГУТИ является фундаментом для кадров отечественного телекома. Сегодня в команде «МегаФона» работают сотни воспитанников вуза – от перспективных молодых специалистов до высококвалифицированных инженеров и руководителей подразделений. Более того, наши действующие эксперты сами становятся преподавателями. Открывая учебную лабораторию, мы делаем стратегический вклад в будущее всей телеком-отрасли. Проект позволит максимально сократить дистанцию между лекциями и практикой. Здесь студенты будут применять полученные теоретические знания и изучать принципы работы передового оборудования, с которым им предстоит столкнуться на реальных объектах. Возможность начать требуемую профильную подготовку ещё в вузе существенно облегчит включение молодых сотрудников в работу нашей компании», – отметил директор департамента по развитию транспортной сети «МегаФона» Андрей Криштофович.

«Наша задача – готовить специалистов, которые умеют применять знания на практике и готовы решать реальные задачи отрасли. Лаборатория от «МегаФона» даст студентам возможность работать с современным оборудованием и осваивать востребованные технологии ещё во время учёбы. Эту же цель мы реализуем в Центре «ТОП ИТ», объединяя актуальные образовательные программы с практикой и запросами ИТ-индустрии. Уверен, что партнёрство с «МегаФоном» поможет нам готовить инженеров, способных укреплять технологический суверенитет и защищать критическую ИТ-инфраструктуру страны», – добавил ректор ПГУТИ Вадим Ружников.

Лаборатория станет частью совместной работы оператора и университета по подготовке специалистов для телекоммуникационной отрасли. Ранее на факультете систем и сетей связи стартовали новые ключевые образовательные инициативы, разработанные совместно со специалистами оператора. Так, курс «Сети доступа» ориентирован на практическую подготовку студентов к проектированию, настройке и эксплуатации сетей доступа операторов связи. Второй – «Оптимизация параметров сетей связи», посвящён анализу, тонкой настройке и повышению эффективности телекоммуникационной инфраструктуры.

Кроме того, при поддержке «МегаФона» были актуализированы и разработаны новые бакалаврские программы «ТОП-ИТ СТАРТ», на которых с 1 сентября 2026 года уже обучаются 115 студентов, по специальностям «Информатика и вычислительная техника» (разработка веб-систем и мобильных приложений), «Информационные системы и технологии» (интеллектуальные информационные системы и технологии), «Программная инженерия» (разработка программно-информационных систем).

ПГУТИ возглавил рейтинг вузов, выпускники которых работают в технических департаментах «МегаФона» – на него приходится 9 %. Далее следуют Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики и Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций (СПбГУТ) имени М. А. Бонч-Бруевича. В топ-5 также вошли Московский технический университет связи и информации (МТУСИ) и Южный федеральный университет.

Так, специалисты в направлении транспортной сети «МегаФона» чаще всего получали образование именно в ПГУТИ, эксперты опорной сети – в СПбГУТ имени М. А. Бонч-Бруевича. Выпускники МТУСИ преимущественно работают над радиопланированием и оптимизацией сети.

Открытие лаборатории состоялось на Дне индустриального партнёра. В рамках мероприятия студенты также познакомились с технологиями «МегаФона» и со специалистами компании обсудили возможности и планирование будущей карьеры.

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