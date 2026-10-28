Микробиолог связал распространение клещей с возможными биологическими угрозами
На фоне новых случаев заражения скота и птицы микробиолог Игорь Никулин высказал предположение о возможной биологической угрозе для России, пишет tsargrad.tv.
В последние месяцы вспышки инфекций среди сельскохозяйственных животных регистрировали во многих российских регионах. Весной пастереллёз выявили в десяти субъектах России – от Новосибирской и Свердловской областей до Якутии и Чувашии.
Комментируя ситуацию, Игорь Никулин напомнил о вспышке африканской чумы свиней на Кубе в 1971 году и заявил, что США могли использовать биологические средства против сельского хозяйства страны. По его словам, позднее ущерб наносился также посевам риса, сахарного тростника и табака.
Он отметил, что за последние десять лет в стране зарегистрировали около 200 вспышек африканской чумы свиней, а среди перелётных птиц фиксировали случаи гибели от птичьего гриппа. Никулин также упомянул предполагаемые разработки по созданию насекомых – переносчиков заболеваний – на Украине и в Грузии, а также сообщения о случаях появления дронов, которые, как он утверждает, могли распылять неизвестные вещества.
Кроме того, эксперт обратил внимание на увеличение числа клещей и распространение переносимых ими инфекций. Совокупность этих обстоятельств он расценил как возможное свидетельство целенаправленной биологической угрозы против России.
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