Денис Мантуров оценил потенциал псковского завода «АВАР»

12:24, 31 октября 2026, ПАИ

Завод «АВАР» с почти 60-летней историей посетил первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров в ходе рабочей поездки в Псковскую область. Вице-премьер отметил вклад предприятия в отечественное машиностроение и дал высокую оценку его потенциалу. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём канале на платформе MAX.

«АВАР» выпускает электрооборудование для автомобилей и сельхозтехники: выключатели, реле, блоки управления и модули светотехники – более 500 наименований изделий. На площадке организован полный цикл производства: от литья пластика и штамповки металла до пайки и финальной сборки.

По словам Михаила Ведерникова, предприятие наращивает мощности, расширяет площади и закупает современное оборудование, активно внедряя робототехнику.

«Продукция завода «АВАР» хорошо знакома владельцам отечественных авто. Комплектующие идут на конвейеры АВТОВАЗа, КАМАЗа, УАЗа и «Урала», – подчеркнул глава региона.

Напомним, 30 октября первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Псковскую область, где посетил ряд промышленных предприятий и провёл встречу с губернатором Михаилом Ведерниковым, в рамках которой были рассмотрены различные направления развития области.