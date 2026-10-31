В Великих Луках после реконструкции запустили фонтан «Факел»

13:08, 31 октября 2026, ПАИ

Фонтан «Факел» вновь заработал в Великих Луках после долгих лет простоя, сообщили ПАИ в редакции газеты «Великолукская правда. Новости». Восстановленный фонтан на пересечении улицы Лизы Чайкиной и проспекта Ленина официально запустили 30 октября.

Фонтан построили в 1974 году по проекту великолукского инженера Александра Логинова. Изначально он был цветным и светомузыкальным, но потом долгое время находился в консервации и потерял прежний вид. По словам депутата Законодательного Собрания региона Дмитрия Белюкова, это историческая достопримечательность города и важно, что её сохранили в прежних контурах и вернули первоначальные функции.

Заместитель начальника управления ЖКХ Надежда Васильева рассказала, что во время работ возникли большие проблемы с подключением фонтана: он долго был законсервирован. В последний раз его пытались реконструировать в 2018 году, но тогда это не получилось.

«Теперь он, как и прежде, светомузыкальный и радует жителей», – добавила Надежда Васильева.

Сквер в Заречном микрорайоне стал победителем онлайн-голосования в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Именно жители определили, как будет выглядеть объект.

В сквере появились оригинальная подсветка территории, новая брусчатка, часы, элементы для спортивных занятий и пергола, а рядом со скамейками – зоны для подключения к Wi-Fi. Украшением места стала арт-композиция «Руки волонтёра, обнимающие земной шар», сделанная по желанию великолукской молодёжи. Кроме того, в сквере есть табличка с QR-кодом, по которому посетители могут оставить свои впечатления о благоустроенном месте.