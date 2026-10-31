Испытательная станция для кабеля среднего напряжения появится в этом году на «Севкабеле»

12:15, 31 октября 2026, ПАИ

Современную испытательную станцию для кабеля среднего напряжения смонтируют на заводе «Севкабель» в Псковской области в этом году, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём канале на платформе MAX.

Глава региона посетил предприятие вместе с заместителем председателя Правительства РФ Денисом Мантуровым. Первому вице-премьеру продемонстрировали образцы кабелей для речных и морских судов, плавучих АЭС, газовозов и продукцию на основе ПВХ-пластикатов собственного производства. Отдельно показали процесс сварки, используемый для проектов ПАО «Газпром».

«В этом году здесь будет смонтирована современная испытательная станция для кабеля среднего напряжения, что позволит закрыть потребности российского рынка в кабельной продукции и усилить импортозамещение в отрасли», – сообщил глава региона.

Предприятие выпускает сложнейшие инженерные решения, востребованные в атомной промышленности, судостроении, энергетике и металлургии не только в России, но и в странах СНГ. «Севкабель» входит в ГК «Акрон Холдинг».

«Денис Валентинович высоко оценил современную производственную площадку и ещё раз подчеркнул стратегическое значение подобных предприятий для технологического суверенитета страны. Будем и дальше поддерживать «Севкабель» в реализации новых проектов», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, 30 октября первый заместитель председателя Правительства РФ Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Псковскую область, где посетил ряд промышленных предприятий и провёл встречу с губернатором региона Михаилом Ведерниковым, в рамках которой были рассмотрены различные направления развития области.