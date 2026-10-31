Почему в Пскове пора менять 40% труб, откуда берутся засоры и когда вода станет мягче речной – в интервью с экспертом

20:44, 31 октября 2026, ПАИ

Почему 40 % псковских труб пора менять, откуда берутся засоры и когда вода в кранах станет мягче – на эти и другие вопросы ответил заместитель директора по производству МП Пскова «Горводоканал» Олег Панкевич в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Крупные реконструкции

– Олег Валентинович, какие ключевые работы по ремонту водопроводных сетей выполнены в этом году?

– Недавно закончили крупную реконструкцию на улице Максима Горького – заменили 517 метров водопровода диаметром 500 миллиметров. Здесь на протяжении 10 лет было несколько серьёзных аварий из-за прорывов старого водопровода, затапливало проезжую часть и частный сектор. Теперь мы этот проблемный участок победили, причём применили на нём новые технологии, которые не только в Псковской области, но и в России использовались в единичных случаях.

Также протянули новый водопровод – более 2,5 километра от улицы Николая Васильева, полностью охватив посёлок Лисьи Горки. Посёлок снабжался из скважины водой, не соответствовавшей санитарным нормам, а сегодня люди получают качественную чистую воду.

Кроме того, приступили к работе над водоснабжением между железнодорожным и автовокзалом – там планируется перекладка около 500 метров водопровода. В этом году первый этап – 200 с небольшим метров в зелёной зоне, закончим в следующем году, так как на Вокзальной площади должны пройти дорожные работы. Ко всем этим работам привлекали подрядные организации. А своими силами горводоканал ежегодно меняет до пяти километров водопроводных труб на новые полиэтиленовые. В этом году были реконструированы участки по 200–300 метров на улицах Карбышева, Рокоссовского, Юбилейной, Гремячей и в переулке Машиниста. Это наша ежедневная работа.

– А что касается водоотведения и канализации?

– В прошлом году подрядчик не завершил свои обязательства о восстановлении и благоустройстве дорожного покрытия и зелёных насаждений возле крупного коллектора на участке улиц Петрова и Алтаева, но в текущем году всё доделано, мы полностью приняли работы. Сейчас перекладываются две нитки (по 567 метров) напорного канализационного коллектора на улице Ивана Головко в районе железнодорожного моста. Задача непростая: планируем пройти под железнодорожным полотном.

– Что намечено на следующий год?

– Один из главных проектов водоотведения – перекладка самого большого коллектора (почти два километра) на улице Западной. В прошлом году мы два месяца устраняли там большую аварию. Сделан полноценный проект реконструкции, обещано федеральное софинансирование, водоканал также будет участвовать своими средствами. В инвестиционной программе перекладка коллектора на улице Максима Горького протяжённостью 850 метров на участке от улицы Коммунальной до радиозавода. Плюс все мелкие работы, которые мы ежегодно выполняем, планируем продолжить своими силами.

Хорошие середнячки

– Как оценивается состояние псковских сетей?

– В хозяйственном ведении горводоканала 395 километров сетей водоснабжения, 368 километров канализации и 109–110 километров ливнёвки. Состояние наших сетей удовлетворительное, но они нуждаются в реконструкции. Около 40 % водопроводных труб изношены и требуют замены, в канализации – около 50 %. Если сравнивать с другими субъектами РФ, то мы такие хорошие середнячки. Нет критической ситуации, как у многих, где износ 80–90 и более процентов, но до хорошего состояния ещё далеко.

– Какова ситуация с поломками сетей?

– В большой степени аварийность водопровода связана с сезоном. Весной, осенью, при первых заморозках происходят подвижки грунта, что особенно сказывается на чугунных трубах. Проблемы с ливнёвкой – это засоры: летом – во время покоса травы, осенью – из-за опавшей листвы, зимой – при уборке снега. В засорах канализационной сети основная причина, как обычно, бытовой мусор, неправильная эксплуатация. К сожалению, эта проблема была и остаётся. Всё дело в бытовой культуре, ждём, когда она повысится. Замечаем, что в современных домах у жителей бытовая культура на нужном уровне, хотя надо признать, что и сети там новее. А где сети старые, иногда возникают большие проблемы.

– Часто ли встречаются случаи самовольного подключения к вашим сетям?

– Бывает, но мы стараемся до судов не доводить. Пока мы перекладывали коллектор на улицах Петрова и Алтаева, выявили около 15 самовольных подключений к канализации со старым коллектором. Но со всеми нашли общий язык, заключили мировое соглашение. Люди оплатили штрафные санкции и легализовали свои врезки. И с водопроводом бывают такие истории. Есть самовольное подключение, когда кто-то осуществил врезку, а есть самовольное пользование, когда, например, новый собственник не заключил договор, но пользуется ресурсом. В год выявляем порядка 10 и больше таких нарушителей.

История аварийности

– Как определяется участок, где нужно провести ремонт?

– Раз в пять лет проводим полную инвентаризацию канализационных, водопроводных и ливневых сетей. Составляется акт обследования с указанием состояния труб, и на его основании делают план производства работ. Очередная инвентаризация пройдёт в 2027 году. Уже пять лет все аварийные ситуации фиксируются в единой базе данных, куда внесена и более старая статистика, так что у предприятия есть история аварийности за 10–15 лет. И по результатам анализа проблемных мест принимается решение, включать данный участок в инвестиционную или в ежегодную производственную программу.

– Каким образом оценивается состояние труб?

– Во-первых, у труб из разных материалов есть нормативный срок службы – от 30 лет для стальной трубы до 50–100 лет из нового полиэтилена. Во-вторых, используются комплексы телеинспекции: за последние два года мы приобрели три единицы такого оборудования для полноценного обследования трубопроводов разных диаметров. Также в этом году приобрели два мобильных специализированных комплекса для аварийных бригад, чтобы они могли сразу приступать к работам, не ожидая, например, оборудования для откачки воды.

– Что изменилось с появлением единой диспетчерской службы?

– Основное – это оперативность отклика на обращения и принятия решений при авариях. Сейчас всё автоматизировано, информация выведена на экраны. Диспетчер видит работу всех насосных и водопроводных станций, скважин. Круглосуточная единая диспетчерская служба наделена полномочиями и оборудованием для выезда при проблемах с ливневой канализацией.

– Три года назад вам передали на баланс сети ливневой канализации. Какова ситуация сегодня?

– Нам было передано 109–110 километров ливневой канализации, а после обследования их стало 310 километров, то есть более 200 километров фактически не было учтено, причём их состояние плачевно. Некоторые участки полностью разрушены корнями деревьев. Водоканал пока не имеет инвестиционной программы. Когда администрация города утвердит новую схему сетей ливневой канализации, планируем сформировать трёх-четырёхлетнюю программу с финансированием для реконструкции и капитального строительства для перекладки ливневой канализации. Сети справляются, мы их поддерживаем и знаем об участках, где не хватает диаметра и пропускной способности.

– Все 310 километров ливневой канализации будут включены в инвестиционную программу?

– Вновь найденные 200 километров пока не переданы в хозяйственное ведение предприятию, и в инвестиционную программу их включить нельзя. Так что речь может идти только о 110 километрах, которые уже есть в хозяйственном ведении. Проведена инвентаризация этих сетей, имеются предварительные планы. Начнём с района автоколонны, где подтопления мешают выезду пассажирских автобусов, затем приступим к участкам на пересечении улиц Юбилейной и Маргелова, на улице Петровской возле суда и на улице Конной. Реально эти работы могут быть сделаны в период 2027–2030 годов.

Вода станет мягче

– Каково сегодня качество водопроводной воды в Пскове?

– Водоснабжение города обеспечивается из двух источников. Поверхностный – из реки Великой: это около трети водоснабжения города, 16–20 тысяч кубических метров в сутки. Подземные источники – семь основных скважин и две резервные, обеспечивающие 30–32 тысячи кубических метров в сутки. Системы раздельные, работают независимо друг от друга, а смешение воды происходит уже в городе. Подземная вода стабильна, на неё не влияют ни временные, ни погодные условия. А вода из Великой очень сильно зависит от сезона, что требует больше реагентов для очистки. Тем не менее вода в сетях Псковского водоканала соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям благодаря производственному контролю и ежечасному анализу.

При этом жёсткость воды в разных районах города разная. Там, где жители получают больше подземной воды, показатель жёсткости составляет примерно 5–5,5 единицы, из Великой вода мягче, её средняя жёсткость – 2,5. После смешения показатели выравниваются. Все значения остаются в пределах нормы – до 7 единиц. Ситуацию с жёсткостью должна изменить новая станция подготовки воды. Она построена, но пока не введена в эксплуатацию: контракт с подрядчиком расторгнут по решению суда, а комплексные испытания оборудования ещё не проведены. Горводоканал планирует завершить необходимую работу до конца года. Когда станция заработает, жёсткость воды составит 2–2,5 единицы. Можно сказать, что вода станет мягче речной. Это не только положительно скажется на работе бытовой техники, но и снизит нагрузку на оборудование тепловых сетей и горводоканала.

С гостем беседовали Максим Андреев и Елена Лешкина.

Текст подготовила Елена Богуславская