Почему половина человечества станет аллергиками и при чём тут осанка – в интервью с пульмонологом

23:46, 31 октября 2026, ПАИ

Почему нынешнее столетие станет веком аллергии, какая связь между дыханием и осанкой и зачем гулять в сырую погоду, рассказала врач – пульмонолог-аллерголог, иммунолог, кандидат медицинских наук Марина Новосёлова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Век аллергии

– Марина Викторовна, в чём особенность болезней лёгких?

– Много лёгочных заболеваний проходят бессимптомно и выявляются только в ходе диспансеризации. Например, многолетние курильщики не замечают проблем, но при обследованиях минимум у 50–60 % находят хронические болезни лёгких. Появляется одышка, человек уже не справляется с какими-то физическими нагрузками, которые раньше легко давались. Появляются необратимые последствия, при которых возможно только симптоматическое лечение. Вылечиться от патологии уже нельзя.

– Всё чаще мы слышим, как электронные сигареты приводят к смертельным исходам у подростков.

– Согласно статистике, в России каждый пятый молодой человек и девушка пробовали вейпы. Число старшеклассников, регулярно курящих электронные сигареты, приближается к 40 %. Чем моложе несовершеннолетние, употребляющие вейпы, тем опаснее последствия: привыкание, нарушение интеллекта, памяти, суицидальное поведение. В разных странах за последние четыре года зафиксировано более 500 случаев смерти подростка от отравления или от взрыва вейпа во рту.

– Что сильнее всего бьёт по лёгким?

– На первом месте курение. Затем выбросы предприятий, загазованность наших городов и пластик, который используем в обиходе. Разлагаясь, он выделяет токсины, оказывающие патогенное воздействие. Плюс аллергены – к 2030 году 50 % населения всего мира будут аллергиками. Поэтому XXI век – это век аллергии, своеобразная расплата за технический прогресс и использование разнообразных химикатов. Глобальная проблема – фастфуд, напичканный консервантами. Именно эти продукты чаще всего вызывают нарушение обмена веществ, приводящее к достаточно серьёзным последствиям. Как и злоупотребление лекарствами, бесконтрольное применение антибиотиков. Часто родители горстями дают детям чуть ли не с младенчества антибиотики, противокашлевые и иммуностимулирующие препараты. Но у каждого препарата есть отрицательные побочные эффекты. И потом попробуй выясни, на что у ребёнка была негативная реакция.

Почему важна осанка

– Говорят, что объём лёгких можно тренировать.

– У объёма лёгких есть три составляющие. Общий – количество воздуха, которое попадает в лёгкие, жизненный – то, чем мы пользуемся, то есть вдох и выдох, и остаточный, остающийся в лёгких в любом случае. Эта система развивается с младенчества до взрослого возраста и затем остаётся постоянной. Можно улучшить жизненную ёмкость дыхательной гимнастикой, развитием мышечного каркаса. Людям, которые занимаются спортом, легче дышать, потому что у них дыхательная система хорошо развита за счёт мышечного каркаса и хорошей осанки, поэтому увеличивается количество вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

– Правда ли, что дыхание связано с осанкой?

– Сегодня огромная проблема – нарушение осанки у детей, из-за чего нарушается нормальное движение в грудной клетке, ребёнку недостаточно воздуха для вдоха и выдоха. Из-за чего это происходит? Очень просто. Ребёнок постоянно в компьютере, в телевизоре, в телефоне – сидит часами в одном положении сгорбившись, с опущенной вниз головой. И частые болезни – это не только инфекции. Ребёнок часами и сутками сидит в закрытом помещении, занимается непонятно чем, не выходя на улицу в то время, когда он развивается и растёт, когда ему нужно движение, работа мышц.

– Какие лёгочные проблемы встречаются у детей?

– Большинство страдает аллергиями. Сегодня очень высока степень выхаживания недоношенных детей, а также до 35 % увеличилось количество рождений через кесарево сечение. Но именно у этих детей нарушается нормальное формирование микробиоты кишечника и лёгких, перестраивается работа иммунной системы, и такие дети намного чаще страдают от аллергии. Это тоже мировая проблема.

– Считается, что дети, рождённые через кесарево, более склонны к бронхиальной астме.

– Бронхиальная астма – одно из заболеваний аллергии, не менее тяжёлые проявления – атопические дерматиты, тяжёлые аллергические риниты. У малышей до года крайне редко можно заподозрить бронхиальную астму, чаще проявляется аллергический ринит и особенно тяжёлые дерматиты. Здесь нужно правильное питание и правильный уход, а это всё очень дорого.

Такая разная пневмония

– 20 лет назад детская пневмония была огромной редкостью. Сегодня ситуация совсем иная.

– Раньше о пневмониях говорили как о достаточно тяжёлых заболеваниях с выраженной интоксикацией, и ребёнок должен находиться в стационаре, а сегодня пневмония имеет разную степень выраженности. Сейчас при малосимптомном варианте, как при вспышке два года назад, когда у детей был бестемпературный лёгкий кашель, в стационар не отправляют. Но пневмония пневмонии рознь – бактериальная часто чревата осложнениями, особенно у малышей до трёх лет.

Красный флаг для родителей – ребёнок перестаёт нормально есть и спать. Просыпается часто, но при этом вялый и сонливый. У него достаточно высокая температура, либо слегка повышенная, но длительная – четыре-пять дней. От жаропонижающих снижается и вновь поднимается. Кожа бледная, синюшность вокруг рта, появляется одышка, дыхание учащается. Тут нужно вызвать педиатра или даже скорую помощь. В любом случае, если у ребёнка температура, кашель, насморк, нужно обратиться к специалисту. Первые три-четыре дня очень важны для постановки диагноза.

Вакцина как спасение

– Как правильно подготовиться к сезону простуд?

– На первом месте стоят вакцинация и профилактика вирусных и пневмококковых инфекций. Неплохая вакцина «Совигрипп», её чаще всего назначают взрослым. «Ультрикс» – очень сильная вакцина с «заделом» на три вида гриппа, ожидаемых в следующем сезоне, её в большей степени ставят детям. Родителям нужно чётко знать: в самой вакцине нет вируса, она несёт антитела, готовые уже к тому виду вируса, который у нас гуляет. Поэтому сама прививка не может вызвать определённые заболевания, но делать её нужно только здоровому ребёнку. Прививаться лучше всего за месяц-полтора до начала сезонного гриппа. А пневмококковую вакцину советую делать всем. Ковид показал, что смертность среди вакцинированных ею взрослых была минимальной, а детей это заболевание практически не затронуло. Вообще всем следует освежить свой прививочный паспорт. Все мы должны сами себя защищать, воспринимая вакцинацию как наше право на жизнь и здоровье.

– Полезны ли для лёгких ребёнка прогулки в сырую холодную погоду?

– Если выбирать между сидением дома и прогулкой, то я за то, чтобы всегда гулять, если только на улице нет сильного дождя или крепкого мороза. Ребёнок должен дышать свежим воздухом. Даже новорождённого можно выносить на улицу до минус шести градусов.

На заметку

– Что вы можете сказать о дыхательной гимнастике?

– Очень неплохая вспомогательная терапия после перенесённой пневмонии, обострения бронхиальной астмы, чтобы у человека постепенно улучшалась дыхательная функция. Для детей это тоже может быть интересной игрой. А когда ребёнок правильно дышит, у него происходит и правильное речевое развитие.

– Опасно ли дышать ртом?

– Да. Во рту нет рецепторов и механизмов, которые согревают и очищают воздух, поэтому нам предназначено дышать через нос. Поэтому надо диагностировать и ликвидировать причину, которая этому мешает. Чаще всего дети дышат через рот из-за аденоидов или неправильного прикуса.

С гостьей беседовали Лариса Малкова и Алёна Комарова.

Текст подготовила Елена Богуславская