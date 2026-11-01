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Общество

Россиян предупредили о схеме мошенников с «возвратом» денег за отопление

С началом отопительного сезона на электронную почту и в мессенджеры стали приходить сообщения якобы от имени управляющих компаний с предложением перейти по ссылке для получения возврата переплаты за отопление. Суммы называются разные, а сами ссылки выглядят правдоподобно. Однако переход по ним приводит к потере денег со счёта или доступа к «Госуслугам». Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон.

Фото: ПАИ

По словам парламентария, такая схема мошенников не новая, но каждый сезон обрастает свежими деталями. Осенью запускают отопление, проверяют счётчики, а после долгого отсутствия жильцов или аварий бывают перерасчёты, поэтому звонок якобы из УК может не вызвать подозрений. Аферисты называют адрес, фамилию и настоящую управляющую компанию, после чего просят продиктовать код из СМС, перейти по ссылке или установить приложение – так они получают доступ к банковскому счёту или аккаунту на портале.

Илья Вольфсон назвал признаками обмана просьбы сообщить код из СМС, пароль или реквизиты карты, ссылки для возврата или компенсации, а также давление и требование срочно принять решение. Он подчеркнул, что ни запуск отопления, ни визит мастера, ни перерасчёт платы не требуют передачи паролей или кодов.

Депутат отметил, что управляющие и ресурсоснабжающие организации не переводят переплату на карту и не присылают ссылок для получения компенсации. Реальный перерасчёт, если он положен, отражается в следующей платёжке как отрицательное сальдо – сумма просто вычитается из будущих начислений.

При получении подозрительного сообщения или звонка Илья Вольфсон посоветовал завершить разговор, не переходить по ссылке и не устанавливать приложение, а связаться с управляющей компанией самостоятельно – по номеру из квитанции, в приложении «Госуслуги Дом» или личном кабинете на официальном сайте.

Если сообщение пришло в мессенджере, стоит проверить, действительно ли это официальный канал УК, а не группа с похожим названием. Пожилым родственникам это нужно объяснить отдельно, так как они чаще становятся жертвами такого мошенничества, подытожил парламентарий.

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