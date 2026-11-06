Работы по очистке пожарных водоёмов начались в Бежаницах
Работы по очистке пожарных водоёмов стартовали в Бежаницах. От состояния этих объектов напрямую зависит скорость заправки пожарной техники водой и оперативность ликвидации возгораний. Об этом сообщила глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова на своей странице «ВКонтакте».
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Фото: со страницы главы Бежаницкого муниципального округа Елены Ивановой в социальной сети «ВКонтакте»
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Фото: со страницы главы Бежаницкого муниципального округа Елены Ивановой в социальной сети «ВКонтакте»
Работы ведутся на улицах Советской, Первомайской, Красных Зорь, Солнечной, а также в Цветочном переулке.
Чтобы спецтехника могла беспрепятственно подъехать к источникам водоснабжения, а сами водоёмы оставались в надлежащем состоянии, местных жителей просят соблюдать ряд правил. В частности, нельзя препятствовать проезду пожарных машин и оставлять транспорт на подъездах к объектам. Также запрещается сбрасывать в водоёмы и рядом с ними бытовой, строительный и растительный мусор, а также повреждать ограждения, указатели и иное оборудование.
За нарушение требований пожарной безопасности, а также за повреждение или загрязнение источников противопожарного водоснабжения предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством, напомнила Елена Иванова.
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