Работы по очистке пожарных водоёмов начались в Бежаницах

10:07, 06 ноября 2026, ПАИ

Работы по очистке пожарных водоёмов стартовали в Бежаницах. От состояния этих объектов напрямую зависит скорость заправки пожарной техники водой и оперативность ликвидации возгораний. Об этом сообщила глава Бежаницкого муниципального округа Елена Иванова на своей странице «ВКонтакте».



Фото: со страницы главы Бежаницкого муниципального округа Елены Ивановой в социальной сети «ВКонтакте»



Фото: со страницы главы Бежаницкого муниципального округа Елены Ивановой в социальной сети «ВКонтакте»



Работы ведутся на улицах Советской, Первомайской, Красных Зорь, Солнечной, а также в Цветочном переулке.

Чтобы спецтехника могла беспрепятственно подъехать к источникам водоснабжения, а сами водоёмы оставались в надлежащем состоянии, местных жителей просят соблюдать ряд правил. В частности, нельзя препятствовать проезду пожарных машин и оставлять транспорт на подъездах к объектам. Также запрещается сбрасывать в водоёмы и рядом с ними бытовой, строительный и растительный мусор, а также повреждать ограждения, указатели и иное оборудование.

За нарушение требований пожарной безопасности, а также за повреждение или загрязнение источников противопожарного водоснабжения предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством, напомнила Елена Иванова.