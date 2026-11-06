Рак лёгкого и ранняя диагностика: псковский торакальный хирург станет гостем программы «Анамнез»

11:46, 06 ноября 2026, ПАИ

Гостем программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 6 ноября, станет врач-онколог, торакальный хирург Псковского областного клинического онкодиспансера Магомед Камалов. Выпуск приурочен к Неделе борьбы с раком легких.

Почему рак лёгкого лидирует по смертности? Как Псковской области удалось выйти на первое место в СЗФО по раннему выявлению? Кто находится в группе риска? Зачем идти на низкодозную КТ, если ничего не болит и нет кашля? Почему некоторые опухоли «выжигают» без скальпеля, а хирург всё равно настаивает на операции? Не приведет ли массовый скрининг к волне гипердиагностики? Почему рак лёгкого у женщин часто агрессивнее и с редкими мутациями?

Об этом и не только – в эфире программы «Анамнез» в пятницу, 6 ноября, в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».