Коммунальные службы Пскова усилили работу на местах

11:31, 07 ноября 2026, ПАИ

Коммунальные службы Пскова усилили работу. На улицах работает специализированная техника, рабочие ежедневно наводят порядок, рассказал глава города Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере МАХ.

«Деревья почти полностью сбросили листву, и город приобретает свой особенный ноябрьский облик. Стараемся для вас, чтобы в межсезонье Псков оставался чистым и уютным!» – отметил он.

Напомним, что сегодня, 7 ноября, в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода.