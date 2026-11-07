Коммунальные службы Пскова усилили работу на местах
Коммунальные службы Пскова усилили работу. На улицах работает специализированная техника, рабочие ежедневно наводят порядок, рассказал глава города Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере МАХ.
«Деревья почти полностью сбросили листву, и город приобретает свой особенный ноябрьский облик. Стараемся для вас, чтобы в межсезонье Псков оставался чистым и уютным!» – отметил он.
Напомним, что сегодня, 7 ноября, в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода.
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