Диетолог рассказала, как холодец превращается в рассадник бактерий

10:19, 07 ноября 2026, ПАИ

Стафилококки, сальмонеллы, клостридии и прочие бактерии могут активно размножаться в холодце, хранящемся в холодильнике. Об этом РИАМО сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Свежесваренное блюдо может храниться только три дня. Добавление в блюдо ингредиентов, борющихся с бактериями (уксуса, чеснока и т. д.), почти не помогает.

«Холодец – достаточно питательное блюдо для бактерий, туда добавляют и мясо, и сухожилия. В лабораториях на мясном бульоне иногда специально разводят бактерий», – сказала Соломатина.

Напомним, что в России сегодня, 7 ноября, традиционно отмечают День холодца – неофициальный кулинарный праздник, посвящённый русскому блюду. Первые упоминания о холодце встречаются в источниках XVI века: тогда блюдо подавали на княжеских пирах после долгих зимних охот.