Школьники защитили бизнес-проекты в ПсковГУ и выиграли путёвку в Москву

23:22, 06 ноября 2026, ПАИ

Псковский государственный университет стал соорганизатором регионального финала Всероссийского кейс-чемпионата «Ключ». В «Точке кипения» ПсковГУ состоялась защита проектов. Школьники представили на суд экспертного жюри свои экономические продукты и идеи их продвижения, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

«ПсковГУ часто проводит мероприятия для школьников – это важно. Мы рассказываем ребятам о возможностях университета и показываем, где они могут учиться и реализовывать свой потенциал. Кроме того, победа на региональном этапе кейс-чемпионата «Ключ» даст выпускникам дополнительные баллы при поступлении в наш вуз, это хороший бонус для будущих абитуриентов», – отметила соорганизатор конкурса, доцент кафедры экономики, финансов и финансового права Виктория Гусарова.

В 2026 году тема конкурса звучала так: «От поля до стола». Поэтому ученики 9–11-х класса предлагали идеи в сфере фудтеха: как выгодно производить и продавать кисломолочные и ферментированные продукты (сыворотку, сырки, коктейли и сливки).

В ПсковГУ защищались ученики псковской Ольгинской гимназии, онлайн подключались ребята из московских школ. Свои проекты они защищали перед экспертами из представительства Центробанка РФ, регионального Союза промышленников и предпринимателей и центра «Мой бизнес».

Жюри отдало победу Веселине Весёлкиной и Екатерине Смехотиной из Ольгинской гимназии, которые предложили продвигать безлактозные сливки. Уже в декабре девушки будут защищать честь Псковской области на федеральном этапе в Москве.