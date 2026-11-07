Дедовские плачи: главные приметы и традиции 7 ноября

09:29, 07 ноября 2026, ПАИ

Дедовские плачи наступили по народному календарю сегодня, 7 ноября. Считалось, что очень часто в этот день природа плачет дождём или снегом, и люди стали плакать вместе с ней. Они устраивали ритуальные плачи, вспоминая умерших родственников и друзей, пишет портал calend.ru.

В этот день стоит сходить на кладбище, привести в порядок могилы, зажечь церковную свечу. В прежние времена есть и пить (особенно алкоголь) на погосте было не принято, еду на могиле тоже не оставляли, а отдавали её нищим.

Вместе с этим помогали сиротам и обездоленным, приговаривая: «В сиротстве жить – день-деньской слёзы лить». О детях, оставшихся без родителей, обычно заботились всей деревней. Обмануть сироту или украсть у неё что-то считалось страшным грехом.

Особые приметы на Дедовские плачи были у торговцев: им запрещалось есть хлеб, а те, кто торговал зерном, не должны были в этот день переезжать с места на место – в противном случае можно было спугнуть удачу.