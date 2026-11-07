Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области
Облачная с прояснениями погода без существенных осадков ожидается в Псковской области сегодня, 7 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Будет дуть умеренный ветер западных направлений. Температура в области днём составит от +3 до +8 градусов. В Пскове столбики термометров покажут +5...+7 градусов.
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