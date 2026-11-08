Дегустации и мастер-классы начнут проводить на сыроварне в Псковском районе

19:05, 08 ноября 2026, ПАИ

Фермерское хозяйство «Сырная лиса» из Псковского района готовит новое пространство для дегустационных вечеров и мастер-классов. Открыть его планируют уже в январе. Об этом в своём канале в мессенджере Max рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Семейный проект появился в 2016 году в деревне Селюгино. Фермеры начинали с двух коров, а теперь у хозяйства есть собственное стадо и сырное производство. В 2022 году проект получил грант «Агростартап», который помог приобрести необходимую технику и оборудование.

В «Сырной лисе» выпускают молодые и выдержанные сыры, продукцию с белой и голубой плесенью, с мытой коркой, а также сыры, вымоченные в вине.

Хозяйство хорошо знакомо посетителям региональных гастрофестивалей. Там фермеры угощают гостей, в частности, халуми на гриле с ягодным соусом.

Сейчас «Сырная лиса» продолжает расширяться: здесь строят отдельную сыроварню с погребом для созревания сыров. А в новом пространстве посетители смогут не только пробовать местную продукцию, но и участвовать в мастер-классах.