Большинство россиян поддержали ограничения в соцсетях для детей – опрос

20:04, 08 ноября 2026, ПАИ

59 % опрошенных россиян выступают за введение ограничений для несовершеннолетних в социальных сетях, но полный запрет не поддерживают. Об этом сообщил ВЦИОМ в своём канале в мессенджере MAX.

Согласно исследованию, половина респондентов считает, что нужно блокировать опасный контент, а не запрещать детям соцсети полностью. Ещё 27 % высказались за доступ к платформам для подростков до 16 лет только с разрешения родителей.

Также 51 % видят в ограничительных мерах больше пользы, тогда как 26 % расценивают их как вредные. При этом 82 % россиян полагают, что дети найдут способы обойти любые запреты.

Главными ответственными за безопасность детей и подростков в интернете 63 % назвали родителей. На государство эту роль возлагают 13 %, на интернет-площадки и IT-компании – 9 %.

Телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» прошёл 30 августа, в нём участвовало 1 600 человек старше 18 лет.