ФК «Псков» не вышел из группы финального этапа Третьей лиги

15:18, 09 ноября 2026, ПАИ

Футболисты клуба «Псков» не смогли выйти в плей-офф финала Третьей лиги, проиграв в заключительном матче группового этапа «Локомотиву» из Лисок со счётом 1:2. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Первый тайм решающей встречи завершился вничью – 0:0. Первый гол «железнодорожники» забили с пенальти из-за игры рукой защитника «Пскова» в собственной штрафной. Второй гол коллектив из Лисок забил в середине второго тайма. Псковичи отыграли один мяч усилиями вышедшего на замену Владислава Игнатьева, но перевернуть матч не смогли.

Пока псковичи остаются на третьем месте в группе B – на их счету одна победа над кировским «Фанкомом» в серии пенальти. При этом от параллельной встречи между «Домодедово» и «Фанкомом», которая идёт прямо сейчас, будут зависеть итоговые расклады в турнирной таблице.