Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области продолжается работа по внедрению адаптационного курса для иностранцев

Служба занятости Псковской области продолжает работу по внедрению адаптационного курса для иностранных граждан, работающих на территории региона. На сегодняшний день курсом охвачено 68 работодателей и более 1 700 иностранных граждан в разных муниципальных образованиях области, сообщили ПАИ организаторы.

Фото: ПАИ. Носит иллюстративный характер

Совместно с территориальными подразделениями УВМ УМВД России по Псковской области проведено 33 мероприятия, организовано 31 выездное мероприятие к работодателям. Встречи прошли в формате открытого конструктивного диалога, участникам дали подробные ответы с опорой на действующее законодательство РФ.

По итогам встреч все иностранные граждане получили памятки и буклеты о нормах и правилах поведения в обществе и об ответственности за нарушение российского законодательства. Кроме того, было проведено анкетирование иностранных работников, чтобы выявить трудности, возникающие при адаптации в трудовом коллективе.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

09 ноября 2026

Михаил Ведерников прокомментировал назначение Павла Кадочникова на пост первого замминистра финансов РФ
09 ноября 2026

Михаил Ведерников поблагодарил личный состав и ветеранов СОБР за службу
09 ноября 2026

Суд отклонил апелляции экс‑работников бухгалтерии из Великих Лук по делу о хищении
09 ноября 2026

Большой этнографический диктант продолжается в Псковской области
09 ноября 2026

Как снизить риск диабета у беременных, рассказали врачи
09 ноября 2026

На занятия по генеалогии приглашают псковичей
09 ноября 2026

В Псковской области продолжается работа по внедрению адаптационного курса для иностранцев
09 ноября 2026

Выпускники программы «СВОй бизнес» представили свои идеи Михаилу Ведерникову

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...