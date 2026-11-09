В Псковской области продолжается работа по внедрению адаптационного курса для иностранцев

20:21, 09 ноября 2026, ПАИ

Служба занятости Псковской области продолжает работу по внедрению адаптационного курса для иностранных граждан, работающих на территории региона. На сегодняшний день курсом охвачено 68 работодателей и более 1 700 иностранных граждан в разных муниципальных образованиях области, сообщили ПАИ организаторы.

Совместно с территориальными подразделениями УВМ УМВД России по Псковской области проведено 33 мероприятия, организовано 31 выездное мероприятие к работодателям. Встречи прошли в формате открытого конструктивного диалога, участникам дали подробные ответы с опорой на действующее законодательство РФ.

По итогам встреч все иностранные граждане получили памятки и буклеты о нормах и правилах поведения в обществе и об ответственности за нарушение российского законодательства. Кроме того, было проведено анкетирование иностранных работников, чтобы выявить трудности, возникающие при адаптации в трудовом коллективе.