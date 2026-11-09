В Псковской области продолжается работа по внедрению адаптационного курса для иностранцев
Служба занятости Псковской области продолжает работу по внедрению адаптационного курса для иностранных граждан, работающих на территории региона. На сегодняшний день курсом охвачено 68 работодателей и более 1 700 иностранных граждан в разных муниципальных образованиях области, сообщили ПАИ организаторы.
Совместно с территориальными подразделениями УВМ УМВД России по Псковской области проведено 33 мероприятия, организовано 31 выездное мероприятие к работодателям. Встречи прошли в формате открытого конструктивного диалога, участникам дали подробные ответы с опорой на действующее законодательство РФ.
По итогам встреч все иностранные граждане получили памятки и буклеты о нормах и правилах поведения в обществе и об ответственности за нарушение российского законодательства. Кроме того, было проведено анкетирование иностранных работников, чтобы выявить трудности, возникающие при адаптации в трудовом коллективе.
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В Псковской области продолжается работа по внедрению адаптационного курса для иностранцев