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Общество

Эксперт оценил риск завоза нового штамма коронавируса в Россию

Вероятность завоза нового штамма коронавируса, обнаруженного в США, Канаде и Европе, в Россию является высокой. Однако учёные готовы к возможной угрозе, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на специалистов и научные публикации сообщила, что штамм коронавируса PJ.2.1 может появиться и в России или, по неуточнённым данным, он уже распространяется в стране, но пока не идентифицирован.

Штамм приобрёл значительно более высокую способность проникать в клетки человека по сравнению с предшественниками и быстро накапливает новые мутации. Всё это позволяет ему эффективнее уходить от иммунного ответа.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

«Несмотря на интенсивность поездок наших граждан за рубеж, на североамериканский континент и в Европу, шансы завоза этого варианта к нам достаточно высокие. Мы на границе его не удержим, нет никаких оснований такое говорить. Наверняка этот штамм и у нас уже есть, но никаких страхов это не вызывает», – сказал академик РАН.

Эксперт обратил внимание, что вирусы постоянно меняются и учёные внимательно отслеживают все новые мутации. Так, COVID-19 уже включён в группу вирусов и микроорганизмов, которые обусловливают сезонный осенне-зимний подъём заболеваемости. При этом оснований ожидать появления нового, более заразного и агрессивного штамма пока нет.

Академик подчеркнул, что в случае возникновения такой угрозы Россия сможет разработать необходимую вакцину и оперативно начать вакцинацию населения. «Давайте мы сейчас не будем паниковать. Во всяком случае, от ВОЗ каких-то тревожных заявлений пока мы не видим», – призвал он.

Ранее сообщалось, что следы коронавируса могут сохраняться в организме спустя месяцы и даже годы после COVID-19, затрагивая лёгкие, сердце, печень и кишечник.

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