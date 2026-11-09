В выходные в Псковской области горели дома, машины и хозпостройки

11:51, 09 ноября 2026, ПАИ

Шесть пожаров произошло в Псковской области в выходные, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области











В субботу в 11:08 в деревне Сафроново Великолукского района произошло возгорание в автомобиле Volkswagen Passat B3 1991 года выпуска. Машина выгорела изнутри, предположительно, из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. На месте работали два специалиста областной пожарной охраны и единица техники.

В 13:33 поступило сообщение о возгорании строения на улице Заводской в Печорах. Строение выгорело по всей площади. Предположительно, причиной стал аварийный режим работы электрооборудования и электросетей из-за короткого замыкания. Для тушения привлекли шесть специалистов областной пожарной охраны, пять специалистов МЧС России и три единицы техники.

Вечером пожарные МЧС России совместно со специалистами ведомственной пожарной охраны ликвидировали возгорание в двухэтажном бесхозном строении на улице Шумейко в Острове. На втором этаже выгорели два помещения, повреждена кровля. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнём. Спасено соседнее здание. Возгорание ликвидировали десять специалистов и три единицы техники.

В 23:22 на улице Центральной в деревне Ашево Бежаницкого района в жилом доме сгорела сажа в дымоходе. Удалось спасти жилой дом и две хозяйственные постройки. Для тушения привлекли шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

В воскресенье в 17:48 на улице Щорса в Великих Луках в металлическом контейнере сгорел мусор. Пожар тушили три специалиста МЧС России и единица техники.

В ночь на понедельник на улице Парижской Коммуны в деревне Новый Изборск Печорского района жилой дом выгорел изнутри по всей площади из-за короткого замыкания. Спасены два соседних жилых дома. Возгорание ликвидировали четыре специалиста областной пожарной охраны и две единицы техники.