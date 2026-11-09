Уехал и не вернулся: 40-летнего мужчину на Ford Focus разыскивают в Псковской области

13:31, 09 ноября 2026, ПАИ

Пропавшего 40-летнего Владимира Смирнова разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Мужчина проживает в Пскове. 6 ноября он уехал на синем автомобиле Ford Focus и не вернулся.

Ростом пропавший 175 сантиметров, плотного телосложения, у него каштановые волосы с проседью, карие глаза.

Пскович был одет в чёрную куртку, зелёные камуфляжные штаны и бежевые ботинки. При нём была чёрная сумка-борсетка.