Более 670 детей пострадало от укусов клещей в Псковской области с начала сезона

12:42, 09 ноября 2026, ПАИ

Шесть человек, в том числе два ребёнка, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей с 25 октября по 1 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 2 ноября количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (2 443 человека) оказалось на 39,1 % меньше среднемноголетних значений за 2014–2025 годы, число пострадавших детей (678) снизилось на 29,4 %. Для примера: в аналогичном периоде в 2025 году за помощью обратилось 3 239 человек, в том числе 831 ребёнок.

Всего с начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовали 2 997 клещей, из них 2 409 сняли с людей, 588 – с объектов окружающей среды.

Поражённость клещевым вирусным энцефалитом составила 0,08 %, иксодовым клещевым боррелиозом – 28,48 %, моноцитарным эрлихиозом человека – 1,95 %, гранулоцитарным анаплазмозом человека – 1,91 %. Диагностировано пять случаев клещевого вирусного энцефалита (в том числе у одного ребёнка) и 30 случаев клещевого иксодового боррелиоза (в том числе у шести детей).