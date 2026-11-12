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Общество

В Новгородском кремле обнаружили стену XVII века

Остатки южной стены Воеводского двора, датируемые концом XVII века, обнаружили в южной части Новгородского кремля. Об открытии сообщил начальник инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области Алексей Курочкин, пишет РИА Новости.

Раскопки ведёт новгородская экспедиция Института археологии РАН. Они проходят в зоне планируемой прокладки инженерных сетей к церкви Покрова Богородицы и Покровской башне перед их реставрацией. На участке траншеи от Покровской башни до церкви Андрея Стратилата и была обнаружена находка.

Учёные расчистили валунный фундамент, фрагменты кирпичной кладки, часть кирпичного пола и сводчатую конструкцию. Для сохранения памятника культуры маршрут траншеи изменили. Теперь инженерные сети обойдут участок стены с северной стороны, отметил Алексей Курочкин.

По словам специалиста, Воеводский двор был резиденцией должностных лиц, управлявших Новгородом в XVII – начале XVIII века. Сами постройки не сохранились до наших дней: их разобрали во второй половине XVIII века. Ранее археологи уже находили фрагменты этого комплекса: в 1956–1957 годах были открыты восьмигранная башня и Большие палаты, а в 1990 году при прокладке сетей нашли первые остатки южной стены.

Отметим, что в Псковской области археологический сезон 2026 года официально завершён. Он оказался значительно насыщеннее предыдущего. В Пскове исследовали чуть менее двух тысяч квадратных метров против 120 квадратных метров годом ранее. Количество индивидуальных находок выросло примерно с 300 до двух тысяч. Кроме них археологи собрали большой объём массового материала, в первую очередь керамики. Итоги археологического сезона традиционно представят на выставке в декабре. Подробности – здесь.

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