Директор Археологического центра Псковской области стала гостьей программы «Среда обитания». Главное

07:25, 12 ноября 2026, ПАИ

Директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова стала гостьей программы «Среда обитания» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 11 ноября.

Главное из эфира:

– археологический сезон 2026 года оказался значительно насыщеннее предыдущего. В Пскове исследовали чуть менее двух тысяч квадратных метров против 120 квадратных метров годом ранее. Количество индивидуальных находок выросло примерно с 300 до двух тысяч. Кроме них археологи собрали большой объём массового материала – в первую очередь керамики;

– самыми значимыми находками сезона Марина Кулакова назвала два предмета, связанных с ранним христианством на Руси. Первый – уникальный фрагмент византийского энколпиона (креста-мощевика из двух створок) с изображением святого Василия, обнаруженный при раскопках на Красноармейской набережной. Ещё один претендент на звание находки сезона – костяная подвеска с изображением равноконечного креста, также относящаяся к раннехристианским древностям. Кроме того, в ходе раскопок обнаружили свинцовые печати, в том числе с изображением святого Федора, их изучают специалисты;

– одним из наиболее заметных объектов сезона стали раскопки на месте бывшего Белорусского рынка. В этом году раскопали участок под южным фундаментом будущего здания, в следующем сезоне планируют исследовать территорию под северным фундаментом;

– в ходе раскопок на территории Белорусского рынка обнаружили несколько горизонтов деревянной застройки, относящейся к XIII веку. Археологи выявили следы примерно пяти пожаров, которые, по предварительным предположениям, происходили в разные периоды. Последний из исследованных пожаров предварительно датируют 1320 годом;

– главным открытием стала крепостная стена 1309 года, построенная при посаднике Борисе. Её расположение оказалось не таким, как предполагалось по прежним планам и результатам раскопок 1970-х годов. Стена попала непосредственно в зону нынешних исследований, хотя первоначально археологи рассчитывали, что она останется за пределами раскопа;

– рядом с крепостной стеной, с её внешней стороны, обнаружили большое скопление разбитых горшков, относящееся к XIV–XV векам. Пока археологи только собрали и перевезли этот материал, его изучение ещё впереди;

– также археологи обнаружили деревянные конструкции и следы городской застройки разных периодов. Исследования показывают, что здесь существовали сотни деревянных дворов, последовательно сменявших друг друга с середины X–XI веков до начала XVIII века;

– археологи остановились на уровне, ниже которого могут находиться захоронения X – начала XI века. К этим слоям ещё предстоит вернуться;

– важная часть работы археологического центра – не только раскопки, но и определение границ территорий археологических памятников. Эти границы передают в кадастровую палату и наносят на кадастровые планы, что позволяет учитывать наличие памятников при планировании хозяйственной деятельности. Методика исследований становится всё более строгой и требует проведения нескольких шурфов, чтобы точно установить границы культурного слоя;

– в этом году специалисты продолжили работу в Изборско-Мальской долине. По словам Марины Кулаковой, опасения по поводу возможных конфликтов с местными жителями не оправдались: жители Изборска помогали археологам, приглашали работать на своих участках и поддерживали исследования. Этому, возможно, способствовали просветительские мероприятия – выставки и лекции о раскопках;

– в экспедициях по определению границ памятников археологии участвовало около 50 волонтёров, которые сменяли друг друга. Они приезжали из разных регионов страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Костромы, Выборга, с Камчатки и из других городов. Некоторые специально брали отпуск, чтобы поработать на раскопках;

– в следующем сезоне археологический центр планирует перейти к определению границ памятников в Пушкиногорском районе. Там много археологических объектов, в том числе средневековых селищ, для изучения которых необходимы полевые работы с привлечением волонтёров;

– итоги археологического сезона – 2026 традиционно представят на выставке. Перед её открытием запланированы лекции в краеведческой библиотеке, а уже в следующем году – научный семинар с привлечением специалистов. Выставку предполагается провести в середине декабря, вход будет свободным, но по предварительной записи;

– археологи испытывают нехватку рабочих рук, особенно в Пскове, где объём раскопок зависит от площади исследований. Центр старается активнее взаимодействовать с Псковским государственным университетом и привлекать студентов. Даже несколько дополнительных волонтёров для экспедиции – существенная помощь, а в перспективе это возможность подготовить новое поколение специалистов.