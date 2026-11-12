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Общество

Новая система наставничества в ПсковГУ приносит первые плоды

Новая система наставничества в ПсковГУ заметно изменила подход к работе РСО. Её разработали в рамках проекта «Маршрут построен», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Благодаря поддержке наставников первокурсникам легче адаптироваться в новом коллективе, а также они могут основательно подготовиться к предстоящему трудовому сезону. Сами наставники ранее тоже прошли специальное обучение: они разработали тренинги и занятия для новичков РСО.

Об эффективности работы наставников рассказала участница отряда проводников ПсковГУ «Зевс» Екатерина Калиниченко: «Я сама когда-то была новичком в РСО. Поэтому, когда появилась возможность стать наставником, я решила, что хочу научить и помочь новеньким ребятам. Меня привлекает именно работа с людьми, возможность делиться опытом и видеть, как ребята растут».

Екатерина Калиниченко готовит первокурсников к работе в поездах ближнего и дальнего следования во время летнего сезона. Наставник рассказывает о традициях, особенностях и преимуществах своего направления, помогает начинающим определиться с выбором и интегрироваться в отряд.

«Для меня самое интересное в работе – наблюдать за тем, как ребята раскрываются, находят своё место в отряде. Самое сложное – найти подход к каждому, ведь все новички разные: у кого-то высокая мотивация, а кому-то нужно больше времени и внимания», – добавила Екатерина Калиниченко.

Проект «Маршрут построен» (один из семи, реализуемых в ПсковГУ по гранту Росмолодёжи «вМесте») позволил иначе подходить к подготовке вступающих в студотряды ребят. Благодаря наставникам у новичков снижается риск конфликтов, в коллективе создаётся комфортная атмосфера, в которой хочется остаться и развиваться. А главное, у первокурсников больше не остаётся вопросов, что такое РСО и как в него попасть.

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