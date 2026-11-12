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Общество

Более 600 жителей Псковской области временно лишились возможности сесть за руль из-за долгов

618 жителя Псковской области временно ограничили в праве управления автомобилем. Такую меру в отношении должников применяют судебные приставы УФССП России по Псковской области, чтобы побудить граждан исполнить свои обязательства по решениям суда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Чаще всего эта мера применяется в отношении граждан, которые уклоняются от уплаты алиментов, не возмещают ущерб здоровью или ущерб, причинённый преступлением, и не исполняют некоторые другие требования, предусмотренные законом.

Ограничение в специальном праве непосредственно затрагивает привычный образ жизни должника. Если человек продолжительное время игнорирует требования судебного пристава и не спешит погашать задолженность, перспектива временно отказаться от управления автомобилем может изменить его отношение к своим обязательствам.

В качестве примера в ведомстве привели недавнюю историю жителя Псковской области, задолжавшего 233 тысячи рублей на содержание своего ребёнка. Мужчина долгое время не исполнял родительские обязанности. Судебные приставы применили к нему комплекс мер, в том числе временно ограничили право управления транспортными средствами.

Оказавшись без возможности сесть за руль, мужчина столкнулся с серьёзными трудностями. Понимая, что лишение возможности управлять машиной лишает его и единственного источника дохода, должник в кратчайшие сроки полностью погасил задолженность. Как только средства поступили на счёт взыскателя, все ограничения были сняты и мужчина смог вернуться к работе.

Речь идёт не о лишении водительского удостоверения, а о временном приостановлении действия права управления транспортными средствами. После выполнения требований исполнительного документа ограничение отменяется.

При этом закон предусматривает исключения. Например, такую меру нельзя применять, если управление автомобилем является для должника основным законным источником средств к существованию либо транспорт необходим ему в связи с инвалидностью.

В УФССП России по Псковской области напомнили, что наличие водительского удостоверения не освобождает от исполнения обязательств. Если судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении специального права, продолжать управлять автомобилем нельзя.

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