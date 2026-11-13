Полицейские в Псковской области задержали двух нетрезвых водителей
Сотрудники Госавтоинспекции задержали на дорогах Псковской области двух нетрезвых водителей-рецидивистов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.
На дороге Великие Луки – Усвяты был выявлен 21-летний водитель автомобиля ВАЗ, находившийся в состоянии опьянения, а в деревне Усть-Долыссы Невельского муниципального округа инспекторы ДПС остановили нетрезвого 36-летнего водителя автомобиля «Лада». Оба автомобилиста ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные нарушения.
Транспортные средства нарушителей изъяты. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В Госавтоинспекции напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения недопустимо. Подобные прецеденты создают угрозу жизни и здоровью всех участников дорожного движения.
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