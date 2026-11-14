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Общество

Настоятель храма в Себежском районе поблагодарил полицию за профессионализм и чуткость

Настоятель храма Святителя Николая Чудотворца поблагодарил сотрудников себежской полиции за профессионализм и чуткое отношение к людям. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В своём обращении священнослужитель выразил искреннюю признательность сотрудникам полиции за обеспечение общественного порядка во время праздничных мероприятий и особо отметил профессионализм, внимательность и неравнодушное отношение правоохранителей к людям.

Особое внимание в письме уделено человеческим качествам сотрудников: «За сухими словами «охрана общественного порядка» мы видим их реальную, неоценимую помощь: готовность ответить на вопрос, подсказать дорогу, успокоить растерявшегося ребёнка, проявить чуткость к тем, кто пришёл на праздник с открытым сердцем».

В региональном УМВД отмечают, что такие благодарности являются подтверждением того, что профессионализм, человечность и внимательное отношение к людям не остаются незамеченными. В ведомстве также поблагодарили настоятеля храма за добрые слова и высокую оценку работы сотрудников органов внутренних дел.

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