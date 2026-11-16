Миллион на семью. Что стоит за ростом маткапитала

11:29, 16 ноября 2026, ПАИ

С 1 февраля 2027 года маткапитал на первого ребёнка планируют увеличить примерно на 49,5 тысячи рублей, до 778,5 тысячи. На второго ребёнка, если право на маткапитал прежде не использовалось, сумма должна составить около 1 миллиона 28,7 тысячи рублей – впервые преодолен рубеж в миллион. Индексация на 6,8 % затронет больше четырёх десятков видов социальных выплат.

Миллион – заметный психологический рубеж. Но главный смысл этой новости всё-таки не в количестве нулей. Куда важнее сам принцип: помощь семье не должна оставаться застывшей цифрой, пока расходы в её собственном бюджете меняются.

При этом индексацию не стоит выдавать за внезапное обогащение. Её задача прежде всего в том, чтобы поддержка не теряла своего значения. Маткапитал – инструмент с определёнными возможностями. Его можно направить на приобретение жилья и погашение ипотеки, образование детей, предусмотренные программой товары и услуги для детей с инвалидностью, пенсионные накопления матери. Для семей, соответствующих условиям по доходу, предусмотрена и ежемесячная выплата на ребёнка до трёх лет.

За этим перечнем разные семейные обстоятельства. Одним необходимо решить жилищный вопрос. Другим важнее сохранить возможность учить ребёнка. Третьим нужна поддержка текущего бюджета. Поэтому ценность программы не только в размере сертификата, но и в возможности связать государственную помощь с реальной потребностью семьи. К слову, по данным регионального отделения Социального фонда за первую половину этого года в Псковской области выдали более 616 сертификатов на материнский капитал.

Впрочем, было бы ошибкой требовать от маткапитала решения всех проблем родительства. Ни одна выплата сама по себе не заменит устойчивого заработка, доступной медицины или возможности устроить ребёнка в детский сад. Это не довод против денежной поддержки. Наоборот: она особенно осмысленна тогда, когда становится частью последовательной политики, а не единственным ответом на любой семейный вопрос.

Поэтому рядом с новостью о миллионном рубеже важна и другая – о предстоящей индексации более сорока социальных выплат. Средства на исполнение социальных обязательств предусмотрены в проектах федерального бюджета и бюджета Социального фонда на 2027 год и плановый период.

Ответственность государства в социальной сфере определяется прежде всего предсказуемостью. Родителям нужно понимать не только то, на какую помощь они могут рассчитывать сегодня, но и то, сохранится ли она завтра. Семейные решения принимаются на годы вперёд, и поддержка должна давать основания для такого планирования.