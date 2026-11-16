ПсковГУ надеется запустить программу для креативной индустрии с 1 сентября

17:32, 16 ноября 2026, ПАИ

Псковский государственный университет надеется запустить образовательную программу, ориентированную на креативную индустрию, с 1 сентября. Об этом сообщила первый проректор ПсковГУ, член Общественной палаты Псковской области Ольга Серова на круглом столе «Кадры решают всё: образование и таланты для новой экономики» в медиацентре ПАИ сегодня, 16 ноября.

По словам Ольги Серовой, вуз пытается выделить направление подготовки, связанное с креативной индустрией, в рамках менеджмента и надеется, что такую программу удастся запустить с 1 сентября. При этом она отметила, что вопрос, будут ли выпускники такой программы именно «креативщиками», остаётся большим вопросом. Без налаживания коллабораций университеты могут не сдвинуть ситуацию, добавила она

Ольга Серова отметила, что вузу важно не отставать от изменений и вносить поправки в том числе и в существующие образовательные программы. Будущим специалистам, по её словам, помимо собственно креатива, необходимо уметь считать, знать, как защищать право интеллектуальной собственности, и понимать, какую форму бизнеса лучше выбрать в той или иной ситуации.

Говоря о новых методах подготовки кадров, Ольга Серова выделила дополнительное образование, партнёрские программы по целевой подготовке, практическое обучение и наставничество. Ольга Серова также отметила, что каждый регион выбирает, кого готовить, исходя из собственного запроса, и что университет готов это обсуждать.

Доцент кафедры экономики, финансов и финансового права, доцент учебно-научной лаборатории проектной деятельности ПсковГУ Виктория Гусарова рассказала, что вуз апробирует формат, при котором за основу берётся уже зарекомендовавшая себя программа, а студентам дают возможность попробовать себя в креативной индустрии; проектный модуль при этом отдан под внешние мероприятия.

Сейчас ребята работают над креативными стартапами при поддержке центра «Мой бизнес», а первый проект, по её словам, можно будет увидеть уже в декабре. Виктория Гусарова также указала, что запустить новую образовательную программу можно, однако преподаватели должны быть хороши в индустрии, нужна практика, а не только те, кто преподаёт теорию: к преподаванию следует привлекать людей из креативных индустрий.

Отметим, Неделя креативной экономики проходит в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».