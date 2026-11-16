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Никита Черкашин научил участников Детского медиафорума искать драматургию в повседневном

Обозреватель телеканала «Первый Псковский», автор и ведущий креативных проектов на радио и ТВ, голос радио «Седьмое небо» и спикер выездных студий Никита Черкашин выступил перед юными участниками в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей «Вега» 10 ноября после официального открытия медиасмены в рамках III Детского медиафорума Псковской области.

Фото: ПАИ

Его тема – «Региональный контент – точка входа в профессию». Выступление Никиты Черкашина стало содержательным стартом образовательной программы. На конкретных примерах регионального контента спикер показал, как местная повестка превращается в живые истории, чем работа корреспондента отличается от блогинга и почему журналист прежде всего отвечает за проверку фактов. Отдельный блок был посвящён профессиональному мышлению: умению искать интересное в повседневном, выстраивать драматургию сюжета и «мыслить картинкой» – заранее видеть, как история будет выглядеть в кадре.

«Региональный контент силён конкретикой: здесь нельзя рассказывать общими словами. Точка входа в профессию – не ждать, а пробовать: снимать, писать, задавать вопросы. И важно понимать: журналист – не блогер. Блогер делится мнением, журналист отвечает за факт. Корреспондент работает с источником, проверяет информацию и мыслит картинкой – ищет визуальный образ даже в банальном сюжете», – отметил Никита Черкашин.

Участие практиков из ведущих региональных СМИ делает форум не рядовым школьным конкурсом, а полноценной площадкой профориентации и диалога между подростками и теми, кто формирует медиаповестку. Как подчеркнули организаторы, именно передача опыта «из рук в руки» помогает юным журналистам освоить реальные инструменты работы с контентом и сделать первые осознанные шаги в профессии.

Форум, организованный в рамках всероссийской инициативы «Навигаторы детства», прошёл с 10 по 13 ноября в Пскове и уже получил статус главного молодёжного медиасобытия осени. Он собрал 124 участника из всех муниципалитетов региона – активистов школьных медиацентров и тех, кто только пробует себя в медиасфере; всего на участие поступило 62 заявки. Ключевая особенность проекта – связка «наставник – наставляемый», когда ребята с опытом передают новичкам практические навыки: от настройки камеры до монтажа и продвижения роликов.

Напомним, что проект реализуется при грантовой поддержке министерства молодёжной политики Псковской области. Организаторы – всероссийский проект «Навигаторы детства» (реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения РФ), региональное отделение Союза журналистов России, телеканал «Первый Псковский» и Псковское агентство информации.

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