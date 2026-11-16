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Общество

Лиза Матрёшка назвала студенческое самоуправление недооценённой площадкой вуза

Певица, автор, организатор шоу-кейса «За музыкой» Лиза Матрёшка на круглом столе «Кадры решают всё: образование и таланты для новой экономики» в медиацентре ПАИ заявила, что в ПсковГУ есть недооценённая площадка – внеучебная деятельность и студенческое самоуправление.

Лиза Матрёшка. Фото: ПАИ

По её словам, студенческое самоуправление и функционал, который там выполняют студенты, развивают их навыки. Спикер подчеркнула, что внеучебная деятельность и студсоветы – это не просто гуляние молодёжи по мероприятиям. «Это как раз таки отличная площадка для практического применения навыков, для обучения работе в команде, для выстраивания сообществ. Даже если дети занимаются в том же КВН, это очень хорошо прокачивает креатив», – отметила она.

Лиза Матрёшка обратила внимание, что не все понимают, что это не баловство, а реальная возможность прокачивать управленческие и креативные навыки. Она подчеркнула, что студенческое самоуправление и учебная деятельность должны быть в связке, чтобы все в вузе осознавали важность этого направления.

По её словам, нужна общая связанная политика вуза, при которой это поддерживают и сверху, и снизу. Спикер также отметила, что благодаря участию в студенческом самоуправлении она вышла из вуза специалистом, которого были готовы взять на работу.

Отметим, Неделя креативной экономики проходит в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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