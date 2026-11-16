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Общество

Михаил Ведерников: На прямой линии обсудим все важные для региона темы

Развитие городов и районов, дороги, здравоохранение, образование, соцподдержку, работу ЖКХ и другие важные для региона темы обсудит с жителями губернатор Псковской области Михаил Ведерников на прямой линии, которая пройдёт 25 ноября в 18:00. Об этом он сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

Фото: ПАИ

Посмотреть и послушать эфир можно на телеканале «Россия 24», радиостанциях «Радио России» и «Маяк», а также онлайн на сайте gtrkpskov.ru.

Задать вопрос главе региона можно по бесплатному номеру 8-800-222-60-32, через «Госуслуги» – на платформе обратной связи: pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/14428/, в мессенджере MAX через чат-бота @directlinepskov_bot, а также прислать в сообщения официальной группы ГТРК «Псков» в соцсети «ВКонтакте»: vk.ru/gtrk_pskov или на почту: gtrkpskov@mail.ru (в том числе видеовопросы).

Кроме того, впервые принимать обращения помогает ИИ-помощник Ольга.

«Волонтёры работают с 09:00 до 18:00, а Ольга – отвечает круглосуточно. Она не просто записывает текст, а сразу выделяет суть проблемы, определяет её срочность и при необходимости задаёт уточняющие вопросы. Все обращения из разных каналов попадают в единую систему», – рассказал Михаил Ведерников.

Искусственный интеллект помогает распределить их по ведомствам и отслеживать сроки исполнения – вплоть до контрольного звонка для подтверждения, что проблема решена, добавил он.

«Мне очень важно слышать вас, общаться напрямую, чтобы находить реальные решения. Обращайтесь, задавайте вопросы – буду на связи!» – заключил губернатор.

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