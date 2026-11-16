Пожар в суде: тактические учения прошли в Пскове

16:59, 16 ноября 2026, ПАИ

Тренировочные пожарно-тактические учения прошли в Псковском областном суде в рамках межведомственного взаимодействия, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

В учениях приняли участие сотрудники областного суда, ГУ МЧС России и УФССП России по региону.

Мероприятие включало проведение теоретического противопожарного инструктажа и практическую отработку навыков.

Для сотрудников суда провели лекцию, на которой им подробно рассказали о мерах пожарной безопасности, правилах пользования первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), порядке вызова экстренных служб, а также действиях при эвакуации во время пожара.



Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области



Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области



Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области



Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области



Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области



Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области



Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области



Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области















Проведение практического занятия по пользованию первичными средствами пожаротушения для судей и работников аппарата суда завершилось участием в реальном тушении горящих объектов во дворе суда.