Пожар в суде: тактические учения прошли в Пскове
Тренировочные пожарно-тактические учения прошли в Псковском областном суде в рамках межведомственного взаимодействия, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.
В учениях приняли участие сотрудники областного суда, ГУ МЧС России и УФССП России по региону.
Мероприятие включало проведение теоретического противопожарного инструктажа и практическую отработку навыков.
Для сотрудников суда провели лекцию, на которой им подробно рассказали о мерах пожарной безопасности, правилах пользования первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), порядке вызова экстренных служб, а также действиях при эвакуации во время пожара.
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Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области
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Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области
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Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области
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Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области
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Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области
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Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области
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Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области
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Фото: объединенная пресс-служба судов Псковской области
Проведение практического занятия по пользованию первичными средствами пожаротушения для судей и работников аппарата суда завершилось участием в реальном тушении горящих объектов во дворе суда.
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