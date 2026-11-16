«Первый Псковский» научил участников III Детского медиафорума цеплять зрителя с первых секунд

17:36, 16 ноября 2026, ПАИ

Оператор телеканала «Первый Псковский», блогер и продюсер канала KOUCHER Егор Орлов выступил перед юными журналистами в финальный день III Детского медиафорума Псковской области 13 ноября. Мероприятие провели в региональном Доме молодёжи.

Тема его встречи – «Какое видео зритель досмотрит до конца?». Спикер объяснил, как зацепить внимание аудитории с первых секунд, что такое хук (крючок) и почему именно начало ролика часто решает, будут ли его смотреть дальше.

Егор Орлов не ограничился лекцией: он провёл для ребят интерактив, в ходе которого участники самостоятельно снимали вертикальные ролики на разные темы, пробовали придумывать цепляющие начала и сразу применяли полученные знания на практике. Школьники учились выстраивать первые секунды видео так, чтобы удержать внимание зрителя, и разбирали, какие приёмы работают в блогинге, а какие – на телевидении.

«Хук – это крючок, который заставляет зрителя остаться. У вас есть всего несколько секунд, чтобы показать, что дальше будет интересно. И неважно, снимаете ли вы ролик для соцсетей или готовите сюжет для телеканала – принцип один: сразу завладеть вниманием. Мы с ребятами попробовали это на практике: они сами придумывали начало для вертикальных видео и убедились, что цепляющий старт меняет всё», – отметил Егор Орлов.

Спикер также рассказал, как навыки создания хуков используются не только в блогинге, но и на телевидении, в том числе на примере работы телеканала «Первый Псковский». По его словам, умение заинтересовать зрителя с первых кадров одинаково важно и для коротких соцсетевых форматов, и для профессиональных новостных сюжетов.

«Спасибо всем участникам за активность и интерес к медиа! Было видно, что ребята действительно хотят разобраться, как работает внимание аудитории. Уверен, эти навыки пригодятся им при создании собственных проектов», – добавил Егор Орлов.

Участие практиков из ведущих региональных СМИ и креативных индустрий делает форум полноценной площадкой профориентации. Как отметили организаторы, именно передача опыта «из рук в руки» – от профессионалов к новичкам – позволяет подросткам освоить реальные инструменты работы с медиаконтентом и сделать первые осознанные шаги в профессии. Форум, организованный в рамках всероссийской инициативы «Навигаторы детства», собрал 124 участника из всех муниципалитетов региона – активистов школьных медиацентров и тех, кто только пробует себя в медиасфере. Финальный день впервые прошёл с участием родителей и советников по воспитанию, а образовательная программа сочетала теорию с интенсивной практикой.

Напомним, что проект реализуется при грантовой поддержке министерства молодёжной политики Псковской области. Организаторы – всероссийский проект «Навигаторы детства» (реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения РФ), региональное отделение Союза журналистов России, телеканал «Первый Псковский» и Псковское агентство информации.