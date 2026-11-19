Кремль опубликовал текст декларации, принятой по итогам трёхсторонней встречи

15:17, 19 ноября 2026, ПАИ

Россия, Китай и США по итогам трёхсторонних переговоров лидеров стран – Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа – приняли совместную декларацию. В опубликованном на сайте Кремля документе зафиксирован ряд ключевых договорённостей по вопросам международной безопасности, функционирования международных институтов и энергетического сотрудничества.

В декларации подчёркивается, что в ядерной войне не может быть победителей, а потому она никогда не должна быть развязана. Стороны намерены вести диалог, направленный на снижение ядерных рисков и недопущение распространения ядерного оружия.

Особое внимание в документе уделено работе международных структур. Главы трёх государств сошлись во мнении, что Международный уголовный суд и аналогичные органы не вправе злоупотреблять своими полномочиями. При этом основополагающим принципом признано соблюдение иммунитетов официальных лиц государств и принцип согласия самих государств.

Будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, Россия, КНР и США подтвердили намерение содействовать реформированию организации. Цель преобразований – повысить способность ООН эффективно отвечать на глобальные вызовы и в полной мере реализовывать свою миссию по поддержанию международного мира и безопасности.

Кроме того, три страны планируют нарастить объёмы производства и поставок продуктов нефтепереработки. Стороны отдельно отметили значимость обеспечения стабильности энергопоставок для мировой экономики.