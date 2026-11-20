На V съезде ТПП Псковской области выбирают новое руководство на пять лет

15:31, 20 ноября 2026, ПАИ

Переизбрание президента Торгово-промышленной палаты Псковской области, а также выборы совета и ревизионной комиссии включены в повестку V отчётно-выборного съезда палаты в пятницу, 20 ноября. На пост президента предложена кандидатура действующего руководителя Владимира Зубова, сообщает корреспондент ПАИ.

Кандидатуру Владимира Зубова рекомендовал совет палаты по согласованию с ТПП России. Его предлагается избрать на следующие пять лет.

В новый состав совета предложено избрать 15 человек. Президент палаты входит в него по должности. Среди кандидатов – руководители промышленных предприятий, представители банковского сектора и других организаций, в том числе генеральный директор АО «Подъёмные машины» Николай Сидоренков, генеральный директор швейной фабрики «Славянка» Елена Косенкова и генеральный директор ЗАО «ЗЭТО» Алексей Фёдоров. В состав ревизионной комиссии выдвинуты три человека.

В повестку съезда также включены отчёт президента палаты о работе с декабря 2021 года по ноябрь 2026 года, отчёт ревизионной комиссии и утверждение основных направлений деятельности до декабря 2031 года. По данным, приведённым в материалах, на 9 ноября палата объединяла 272 юридических лица и индивидуальных предпринимателя.

Программа предусматривает подписание соглашений о сотрудничестве с участием ТПП Псковской области, региональных объединений предпринимателей и Российского союза промышленников и предпринимателей, награждение и вручение членских билетов новым участникам палаты.