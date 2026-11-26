Пропавшего в Петербурге великолучанина нашли живым
20-летний великолучанин, пропавший в Санкт-Петербурге, найден живым, пишет газета «Великолукская правда. Новости».
О том, что юноша найден, объявила его мама. Родные Павла Бауэра благодарят всех неравнодушных людей, кто помог с поиском.
Напомним, молодой человек ушёл из дома на улице Курчатова в Санкт-Петербурге 21 ноября и не выходил на связь.
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