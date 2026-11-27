Суп из собаки и уральские сушки: россиянин поделился впечатлениями от Северной Кореи

13:03, 27 ноября 2026, ПАИ

Поездку в Северную Корею в 2026 году совершил житель Челябинска Антон, о чём рассказал изданию 1obl.ru. Идея увидеть жизнь закрытой страны возникла у него ещё в 2017 году во время поездки в Южную Корею.

По словам мужчины, попасть в КНДР можно только в составе организованной группы через туроператоров, а на границе всю литературу изымают на спецпроверку. «В этом есть определённый смысл, потому что существуют разные версии истории, и часть истории о Северной Корее может быть не допустимой официальными органами. Туроператор об этом заранее упоминал», – рассказал Антон.

Пхеньян удивил туриста как современный мегаполис: здесь стоят 40–50-этажные высотки, образуются пробки из личных автомобилей, а в квартирах на окнах нет штор. В городе распространена оплата по QR‑коду, у жителей есть гаджеты и национальный изолированный интернет, тогда как туристам Wi-Fi доступен только на ресепшене. «Мы представляем Пхеньян азиатским бедным трущобным городом. Абсолютно неверно! Это современный азиатский город», – поделился россиянин.

При этом по дороге в горы челябинец неожиданно встретил в продаже уральские сушки, а из необычных блюд попробовал традиционный жирный бульон из мяса собаки. «Этот бульон питательный, жирный. С очень специфическим запахом», – рассказал Антон.

Путешественник отметил доброжелательность гидов и строгость правил: у монументов руководству запрещено кривляться, быть в очках или шортах, а человек в кадре не должен быть крупнее статуи. Антон планирует вернуться в КНДР через 5–10 лет, чтобы увидеть изменения в стране.