Михаил Ведерников поздравил женщин с Днём матери

13:55, 29 ноября 2026, ПАИ

В День матери губернатор Псковской области обратился к жительницам региона с поздравлениями и словами глубокой признательности. В своём обращении он подчеркнул особую роль матери в жизни каждого человека и отметил вклад женщин в укрепление семейных ценностей и поддержку общества.

«Дорогие мамы! От всего сердца поздравляю вас с одним из самых тёплых праздников – Днём матери», – начал своё обращение глава региона. Он напомнил, что именно с материнской любви и заботы «начинаются наши представления о доме, о доброте и защищённости», а ценности, полученные от мамы, люди затем передают своим детям.

Губернатор особо отметил ежедневный труд материнства, требующий «большой душевной силы, мудрости и бесконечного терпения».

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес многодетных матерей: «Особая признательность – многодетным мамам, которые создают атмосферу любви и взаимопонимания в своих больших семьях».

Значимым акцентом выступления стало признание заслуг матерей военнослужащих: «Безграничное уважение и благодарность – матерям наших военнослужащих. Вы воспитали настоящих защитников Отечества, которые сегодня с честью выполняют свой долг. Псковская область и вся Россия гордятся вашими детьми».

В завершение губернатор ещё раз выразил признательность всем матерям: «Спасибо вам за любовь, за бессонные ночи, за поддержку и бесконечную веру, которая помогает преодолевать все жизненные испытания». Он пожелал женщинам крепкого здоровья, счастья, тепла и благополучия, а также чтобы дети – «и совсем маленькие, и уже взрослые» – радовали их заботой и успехами.