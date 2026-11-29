Стоимость пенсионного балла вырастет до 172,9 рубля в апреле 2027 года

20:02, 29 ноября 2026, ПАИ

Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), или пенсионного балла, к апрелю 2027 года увеличится до 172,9 рубля. Об этом сообщила ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Элеонора Кавшар.

Сейчас стоимость одного пенсионного балла составляет 156,76 рубля. По словам Кавшар, в следующем году её планируется повысить дважды.

ИПК - один из основных параметров, от которых зависит право на получение страховой пенсии и её размер. Количество накопленных баллов определяется, в частности, суммой страховых взносов, уплаченных работодателем в Социальный фонд России, и продолжительностью страхового стажа.

Кроме того, согласно проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования России на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, страховые пенсии планируется проиндексировать дважды: на 6,8% с 1 февраля и на 3,3% с 1 апреля 2027 года.