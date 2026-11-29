Семейная пасека из Великолукского района вошла в число лучших практик сельского туризма России

20:39, 29 ноября 2026, ПАИ

В деревне Тронино Великолукского района более 40 лет работает семейная пасека Нестеровых. О развитии хозяйства и его туристических возможностях рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере Max.

Пчеловодством в семье занимаются уже три поколения. На пасеке производят натуральный цветочный мёд из дикорастущих растений Северо-Запада. Также здесь изготавливают свечи из вощины, мыло и подарочные наборы.

Ульи расположены вдали от города и сельскохозяйственных полей. Пчёлы собирают нектар более чем с 50 видов луговых и лесных растений. Каждый урожай проходит лабораторную проверку и пыльцевой анализ.

В 2025 году проект «Пчелиный хуторок» стал победителем федерального конкурса «Агротуризм» Минсельхоза России. Полученные средства позволят создать банно-оздоровительный комплекс и оборудовать помещение для проведения мастер-классов.

Сегодня пасека принимает не только покупателей мёда, но и туристов. Для гостей организуют экскурсии, отдых в апидомике, чаепития с блинами, изготовление свечей и мастер-класс «Медовый сомелье».

Работу семьи Нестеровых отметили на федеральном уровне: хозяйство вошло в топ-100 семейных компаний Торгово-промышленной палаты России и список лучших практик сельского туризма страны.

Как подчеркнул Михаил Ведерников, развитию семейного дела помогают государственные программы поддержки, в том числе президентский национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».