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Общество

46 заявок подали псковичи на областной конкурс чтецов «Откроем для себя изюмовские строки…»

На V областной конкурс чтецов стихотворений псковского поэта Е. А. Изюмова «Откроем для себя изюмовские строки…» подано 46 заявок от учащихся школ города и студентов ПсковГУ, Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки, конкурс пройдет в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина (Сиреневый бульвар, 3) в 2 этапа: 15 ноября с 14:00 до 16:00 будет состязаться младшая и средняя возрастные категории (3-8 классы); 16 ноября с 14:00 до 16:00 – учащиеся 9-11 классов и студенты.

Подробнее информацию о конкурсе можно найти на сайте библиотеки.

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