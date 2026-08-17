На Талабских островах прошёл рейд с контролем за соблюдением налогового законодательства

21:15, 17 августа 2026, ПАИ

Глава Псковского округа Наталья Фёдорова совместно с руководителем Управления ФНС России по Псковской области Анной Кутузовой и сотрудником ОМВД провела выездное мероприятие на островах имени Залита и имени Белова в ходе рабочей поездки на Талабы. Об этом глава муниципалитета сообщила в своём канале в мессенджере MAX.

Основная цель рейда – контроль за соблюдением налогового законодательства и пресечение несанкционированной торговли на территории островов, включая реализацию сувениров, продукции местных производителей и оказание услуг без разрешительных документов.

«В рамках проводимой в регионе работы по легализации туристической сферы важно, чтобы деятельность предпринимателей была прозрачной и велась в правовом поле», – подчеркнула Наталья Фёдорова.

В ходе проверки зафиксированы факты ведения деятельности без регистрации и уплаты налогов. С нарушителями будет проведена административная работа, гражданам направят соответствующие уведомления.

«Осуществление торговли и оказание услуг без постановки на учёт в налоговых органах и без кассовой дисциплины – нарушение действующего законодательства. Нарушителям необходимо в кратчайшие сроки легализовать свою деятельность, оформив статус самозанятого или ИП, а также обеспечить корректное документирование доходов», – обратили внимание специалисты УФНС.

Ранее сообщалось, что в Пскове прошли очередные оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан мужского пола, прибывших из-за рубежа и получивших гражданство России, но не вставших на воинский учёт.